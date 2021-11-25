دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، أن زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد لتركيا، الأربعاء، تعد "دليلا على مساعي أنقرة من أجل السلام والاستقرار الإقليمي".

وقال ألطون، عبر حسابه على تويتر، إن بلاده والإمارات "مصرتان على تعزيز علاقاتهما الاقتصادية، والاستفادة من فرص التعاون الإقليمي"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.



وأضاف أن توقيع البلدين اتفاقيات في مجالات التجارة والطاقة والبيئة، سيساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية، وتابع بالقول: "أتمنى أن تساهم الاتفاقيات المبرمة في نقل هدفنا في التعاون المرجو بين البلدين إلى مستويات متقدمة".



وأكد ألطون أنه سيتم منح أولوية كبرى لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وأنهما تعتزمان تعزيز علاقاتهما الاقتصادية، والاستفادة من فرص التعاون الإقليمي.



وقال إن هذا الأمر يعد صفحة جديدة في العلاقات التركية الخليجية من حيث الاستقرار بالمنطقة.



وأضاف أن تركيا ستظل قوة مهمة في ضمان السلام والاستقرار بالمنطقة، مضيفا أن توقيع الاتفاقيات بين الشركات الخاصة والبورصات وإدارة الموانئ سيعزز من صورتها الاقتصادية.



يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التقى ولي عهد أبوظبي، بالعاصمة التركية أنقرة التي وصل إليها الأربعاء، في إطار زيارة رسمية.

