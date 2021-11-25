نائب أردوغان يلتقي وزير التجارة السعودي في إسطنبول

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- التقى فؤاد أقطاي، نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، وزير التجارة السعودي ماجد بن عبدالله القصبي، في مدينة إسطنبول.

وأفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية بأن أقطاي والقصبي بحثا العلاقات الثنائية بين تركيا والسعودية لا سيما العلاقات التجارية، خلال لقائهما في مركز مؤتمرات إسطنبول، بينما لم يصدر تعليق رسمي سعودي عن اللقاء بعد.

وانطلقت في مدينة إسطنبول، الخميس، النسخة الثامنة من معرض المنتجات الحلال، و"القمة العالمية السابعة للحلال"، للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وفقا لما نقلته "الأناضول".

وقال أقطاي، في كلمة خلال جلسة الافتتاح، إن "السبب المهم للمنتجات الحلال هو وضع المنتجات بما يناسب المسلمين، وباتت هذه المنتجات مطلوبة عالميا من دول غير مسلمة وأصبحت تنتجها دول كالبرازيل وفرنسا ونيوزلندا".

وأضاف: "سوق الحلال كان يبلغ 4 تريليونات دولار عام 2017، اليوم وصل أكثر من 7 تريليونات دولار، وهو ما يزيد أهمية المعرض ودوره في عقد الشراكات التجارية بالدورة الحالية، ونأمل أن نحقق هدفنا بذلك".