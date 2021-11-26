مهاجرون أنقذهم الحرس الوطني التونسي خلال محاولة عبور البحر المتوسط بالقوارب، ميناء القطيف في بن قردان في جنوب تونس بالقرب من الحدود مع ليبيا في 27 يونيو 2021.

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أنقذت البحرية التونسية 487 مهاجرًا كانوا على متن مركب تنقل في البحر الأبيض المتوسط، وفقا لشبكة ألارم فون - Alarm Phone في بيان قصير شاركته شبكة CNN يوم الجمعة.

وقالت إنذار "ألارم فون" في بيانها: "خفر السواحل التونسي يؤكد أن 487 شخصًا قد تم إنقاذهم وأن الجميع بخير. سيتم إنزال الأشخاص في تونس".

وقالت "ألارم فون"، وهي شبكة ناشطة عابرة للحدود تم إطلاقها في أكتوبر/ تشرين الأول 2014، في تقريرها السابق إن هناك 430 مهاجرًا، لكن المجموعة قامت بتحديث الرقم إلى 487.

يوم الخميس، قالت الشبكة إن السفينة التي تقل مئات الأشخاص تتفكك، وأن البحرية التونسية في طريقها للمساعدة.

وأكدت المجموعة أيضًا أنه لم يسقط قتلى وأن جميع المهاجرين بخير.

في حين أفادت وكالة الأنباء التونسية أن قوة "مدعومة بوحدات بحرية من جيش البحر والحرس الوطني تنقذ فجر اليوم الجمعة، 487 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة، من بينهم 13 إمرأة و93 طفلا".

وأشارت الوكالة إلى أن المهاجرين "كانوا على متن مركب جنح قبالة سواحل قرقنة بصفاقس (شرق تونس)".