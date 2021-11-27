دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استهدف التحالف السعودي في اليمن مواقع عسكرية عدة للحوثيين في صنعاء إذ دُمرت عبرها ورش لتصنيع الطائرات المسيرة، وفق ما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية الأحد.

وقال التحالف إنه استهدف مواقع عدة في صنعاء وطالب المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.

وأضاف التحالف قائلا: "اتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية"، مشددا على أن العملية العسكرية تتوافق مع القانون الدولي.

وتابع التحالف قائلا: "الضربات تحقق أهدافها والتقييم العملياتي للتهديد يتطلب استمرارها"، لافتا إلى أنه استهدف "ورش للطائرات المسيّرة ومخازن أسلحة لمعسكر بحي ذهبان في صنعاء".

وكان التحالف قد استهدف معسكر "دار الرئاسة" الجمعة، في تصعيد عسكري ضد الحوثيين في اليمن.