وزير خارجية السعودية يتحدث لـCNN عن سعد الحريري وتوسّع حزب الله في لبنان.. ماذا قال؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، جدلا واسعا بسبب ذكر تاريخ خاطئ لاستقلال لبنان، ورأى البعض أن الحدث يدل على عدم اكتراثه بالبلاد.

وقال حسن نصرالله في كلمة القاها الجمعة: "لا شك أن لبنان دخل عام 1948 في مرحلة جديدة"، حسب قوله.

وبعد دقائق وضع أحد مساعدي الأمين العام لحزب الله ورقة على الطاولة لتصحيح الخطأ، قبل أن يقول نصرالله: "لديكم حق، الآن الشباب يقولون إن الاستقلال كان في 1943"، حسب تعبيره.

وكتب الإعلامي اللبناني، نديم قطيش عبر صفحته على تويتر: "عقل هالشب ما بيشتغل الا على فلسطين… تاريخ استقلال "بلدو" ما بيعرفو…لانو ما بيعرف لبنان.. خيي في شي اسمو لبنان.. هيدي اولويتنا… عجبك او ما عجبك… اذا هلقد مغروم بفلسطين… روح ع فلسطين…"، حسب قوله.

عقل هالشب ما بيشتغل الا على فلسطين… تاريخ استقلال "بلدو" ما بيعرفو…لانو ما بيعرف لبنان.. خيي في شي اسمو لبنان.. هيدي اولويتنا… عجبك او ما عجبك… اذا هلقد مغروم بفلسطين… روح ع فلسطين… https://t.co/bu4BXhMHob

وكتب مغرد عبر صفحته على تويتر: " لا تعود ذاكرة السيّد حسن نصرالله الى استقلال لبنان في العام ١٩٤٣ هو يعتبر ان "التاريخ" بدأ مع حزب الله في العام ١٩٨٢ السيّد حسن لا يعرف البلد،و لا يعرف ان لبنان ولِدَ و عاشَ و صْلِبَ و مات و …سيقوم حتماً بدونه الحريّة لجميع اللبنانيين،مسلمين و مسيحيين و مدنيين لكم…المجهول"، حسب تعبيره.

لا تعود ذاكرة السيّد حسن نصرالله الى استقلال لبنان في العام ١٩٤٣ هو يعتبر ان "التاريخ" بدأ مع حزب الله في العام ١٩٨٢ السيّد حسن لا يعرف البلد،و لا يعرف ان لبنان ولِدَ و عاشَ و صْلِبَ و مات و …سيقوم حتماً بدونه الحريّة لجميع اللبنانيين،مسلمين و مسيحيين و مدنيين لكم…المجهول

وعلق مغرد آخر قائلا: "نعم حسن نصرالله مش حافظ تاريخ استقلال لبنان، مفتكرو بال ١٩٤٨، ويمكن مفتكر انو الخُمَيني جبلنا ياه. عم جَرّب أعرف ليش مَنّي متفاجأ!؟"، حسب قوله.