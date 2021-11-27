أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- اعتقلت الشرطة الإيرانية، السبت، 67 متظاهرًا خلال مسيرات عنيفة في مدينة أصفهان بسبب نقص المياه الذي حدث يوم الجمعة، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية.

وقال الجنرال في الشرطة، حسن كرامي، لوكالة أنباء فارس": "اعتقلنا 67 من الممثلين والمحرضين الرئيسيين وراء الاضطرابات".

يوم الجمعة، أظهرت لقطات أمنية نشرتها وسائل إعلام رسمية إيرانية محتجين بالقرب من أشياء محترقة في الشارع في أصفهان، بينما أظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي دخان الغاز المسيل للدموع.

وردد العشرات شعارات مناهضة للحكومة بالقرب من جسر خاجو في المدينة، واشتبك المتظاهرون مع قوات الشرطة في يوم الجمعة في الشوارع المجاورة.

وزعمت وسائل الإعلام الرسمية أن المتظاهرين ألقوا الحجارة على قوات الأمن بالقرب من مجرى نهر زياندة الجاف.

وتقع أصفهان، ثالث أكبر مدينة في إيران، في وسط إيران.

كان مزارعون وسكان أقاموا خيامًا في المنطقة لإثبات نقص المياه الناجم عن سنوات من السياسات الحكومية المتعلقة بتحويل مسار نهر زياندة.

وفي حين أن الجفاف وانخفاض هطول الأمطار والاكتظاظ السكاني قد ساهم في تقليل وصول المياه إلى المنطقة الغنية بالمياه تاريخيًا والتي تعتمد على الزراعة، فإن السبب الرئيسي وراء انخفاض المياه هو سوء الإدارة.