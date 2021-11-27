دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعفى رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، المدير العام لقوات الشرطة ونائبه.

وقال حمدوك، في تغريدة عبر حسابه في تويتر: "أصدرتُ اليوم قراراً يقضي بإعفاء السيد مدير عام قوات الشرطة ونائبه من منصبيهما، وتعيين الفريق شرطة حقوقي عنان حامد محمد عمر مديرًا عامًا لقوات الشرطة، واللواء مدثر عبد الرحمن نصر الدين عبد الله نائباً لمدير عام قوات الشرطة ومفتشًا عامًا".

ويأتي القرار بعد نحو أسبوع من إعادة قائد الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان، حمدوك لمنصب رئيس الوزراء الأحد، بعد نحو شهر من الإطاحة به في انقلاب عسكري.

وقُتل أكثر من 40 شخص في احتجاجات بالسودان، واجهتها السلطات الأمنية بالقوة، منذ استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر/ تشرين الأول.

وشملت الصفقة التي اتفق عليها حمدوك والبرهان إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الذين تم سجنهم إثر انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول.

وأصبح حمدوك زعيمًا مرة أخرى للحكومة الانتقالية، التي تم تشكيلها لأول مرة بعد الإطاحة بالرئيس القوي السابق عمر البشير في عام 2019.

ورفض تحالف قوى الحرية والتغيير السوداني الاتفاق الذي قال الأحد إنه "لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية للانقلابيين".