إسرائيل تعمل بمهارة على تغيير موقفها من الاتفاق النووي الإيراني.. شاهد كيف؟

واشنطن، الولايات المتحدة (CNN)-- تستأنف الولايات المتحدة وحلفاؤها المحادثات النووية الإيرانية، الاثنين، غير متأكدين من الطريقة التي ستتعامل بها حكومة طهران الجديدة مع المفاوضات، وسط حالة من عدم التفاؤل وتأكيد أنه إذا فشلت الدبلوماسية، فإن واشنطن "مستعدة لاستخدام خيارات أخرى".

ستجتمع أطراف الاتفاق النووي مجددًا في فيينا بعد ما يقرب من ستة أشهر لمناقشة العودة المتبادلة إلى الصفقة من قبل كل من الولايات المتحدة وإيران، لكن الفجوة أعطت وقتًا لتجذر عقبات جديدة.

وأعلنت إيران يوم الجمعة عن مزيد من التقدم في تخصيب اليورانيوم، مما يقلل من الوقت الذي تحتاجه طهران لتطوير سلاح نووي، إذا اختارت ذلك، وهو إعلان يهدف بوضوح إلى منح إيران نفوذًا عند وصولها إلى فيينا لإجراء محادثات.

وقالت مصادر أوروبية لشبكة CNN إنها تتوقع أن يتعامل الإيرانيون مع الاجتماع على أنه "الجولة الأولى". وأعرب مسؤولون أمريكيون عن مخاوف مماثلة.

سترسل الحكومة المتشددة المنتخبة مؤخرًا في طهران مجموعة جديدة من المفاوضين إلى فيينا الذين شددوا على الحاجة إلى تخفيف كامل للعقوبات الأمريكية، وليس الامتثال للاتفاق، في حين قال المسؤولون الأمريكيون إنهم ليس لديهم أي خطط على الإطلاق للتحدث عن تقديم حوافز لإيران.

وحذر كبار المسؤولين الأمريكيين مرارًا وتكرارًا من أنه إذا استمر التقدم في برنامج إيران النووي وقدرات التخصيب، وهو تطور من شأنه أن يجبر الولايات المتحدة على متابعة خيارات أخرى.

وقال بريت ماكغورك، منسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حوار المنامة الذي نظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية: "ما زلنا نأمل أن تجد الدبلوماسية طريقة. ولكن إذا لم تجد طريقة، فنحن مستعدون لاستخدام خيارات أخرى".

وقال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، روب مالي، في تغريدة بعد اجتماع 18 نوفمبر/ تشرين الثاني مع حلفاء الشرق الأوسط والأطراف الأوروبية في الاتفاق، إن إيران يمكن أن تختار أحد مسارين: "استمرار التصعيد النووي والأزمة، أو العودة المتبادلة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، مما يخلق فرص العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية الإقليمية".

وكتب مالي: "وقت الاختيار قصير".

إحدى القضايا الخلافية المتبقية هي أن إيران ترفض دخول مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة الوصول إلى منشأة إنتاج أجهزة الطرد المركزي في كاراج، التي تشير التقارير إلى استئناف عملياتها.

في غضون ذلك، أعلنت إيران يوم الجمعة أن مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60٪ زاد إلى 66 رطلاً (30 كيلوجرامًا) وزادت أيضًا كمية اليورانيوم المخصب بنسبة 20٪. كلا المستويان أقرب بكثير إلى اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة والذي يتم تخصيبه بنسبة تزيد عن 90٪.

وبحسب جمعية الحد من التسلح، فإن تخصيب اليورانيوم بنسبة 20٪ "يشكل حوالي 90 بالمائة من العمل اللازم للتخصيب حتى يصل إلى درجة صنع الأسلحة".

كان التخصيب محدودًا بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تركتها الولايات المتحدة من جانب واحد في مايو/ أيار 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. واستأنفت إيران التخصيب العام الماضي للضغط على الولايات المتحدة لتخفيف العقوبات.

وقالت مصادر لشبكة CNN إنه لا يزال هناك وقت للتوصل إلى اتفاق، لكن من المرجح أن ينتهي بنهاية العام المقبل. في الوقت الحالي، قالوا إنه لا توجد "خطة ب" قوية وسريعة حتى الآن.

ويقول منتقدو الاتفاق إن إدارة بايدن ضحت بالنفوذ من خلال تخفيف الضغط على إيران بينما تبني برنامجها النووي.

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أن إسرائيل ستكون مستعدة للتحرك إذا لزم الأمر، وذلك خلال كلمته في مؤتمر أمني بالقرب من تل أبيب يوم الثلاثاء.

وحاول المسؤولون الغربيون أن يجادلوا بأن هجمات إسرائيل على البرنامج النووي ليست مفيدة للغاية عندما يكون الهدف العام هو التوصل إلى حل شامل، بحسب مصادر مطلعة لشبكة CNN.