السعودية: نرحب بإعلان أستراليا عزمها تصنيف حزب الله منظمة إرهابية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رحبت المملكة العربية السعودية بإعلان الحكومة الأسترالية عزمها إدراج حزب الله اللبناني، بجناحيه السياسي والعسكري، منظمة إرهابية في أستراليا، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأفادت الوكالة أن وزارة الخارجية السعودية أكدت "أهمية تلك الخطوة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، حاثة المجتمع الدولي على اتخاذ موقف مماثل للتصدي للإرهاب والجماعات الإرهابية حول العالم".

وفي وقت سابق، قالت وزيرة الداخلية الاسترالية، كارين أندروز، إن الحزب يشكل تهديدًا "حقيقيا" لبلادها، وأنه مستمر في إطلاق تهديدات بشن هجمات ودعم تنظيمات إرهابية.

وظهر الحزب المدعوم من إيران في مطلع ثمانينيات القرن الماضي، وانخرط في مواجهات مع إسرائيل منذ ذلك الحين. ويلعب دورًا جوهريًا في السياسة في لبنان.

وسبق أن صنفت الولايات المتحدة وإسرائيل واليابان ودول أوروبية وخليجية حزب الله جماعة إرهابية.

كانت وزارة الداخلية السعودية حذرت في مارس/ أذار 2016 "كل مواطن أو مقيم يؤيد أو يظهر الانتماء إلى ما يسمى (حزب الله) أو يتعاطف معه أو يروج له أو يتبرع له أو يتواصل معه أو يؤوي أو يتستر على من ينتمي إليه فسيطبق بحقه ما تقضي به الأنظمة والأوامر من عقوبات مشددة بما في ذلك نظام جرائم الإرهاب وتمويله".