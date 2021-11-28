السعودية: لم نرصد أي حالة مُصابة بـ"أوميكرون".. ونعمل على منع وصول المتحورات

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
حجاج فى مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة
حجاج فى مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدةCredit: AMER HILABI/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السعودية، الأحد، عدم رصد أي حالة مُصابة في المملكة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون".

وخلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في المملكة، قال الرئيس التنفيذي لهيئة الصحة العامة (وقاية)، الدكتور عبدالله القويزاني: "لم تُرصد أي حالة مصابة في المملكة بمتحور أوميكرون، ونعمل على تقييم المخاطر على المستوى الدولي مع الجهات المعنية لمنع وفادة الفيروس المتحور وأي متحور آخر".

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، إن عدد الجرعات المُعطاة في المملكة بلغ 47 مليون جرعة، وتجاوز التحصين 22.3 مليون شخص.

وأعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، العقيد طلال الشلهوب، أن تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة يتم آليًا دون رسوم أو مقابل مالي بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار الجوازات أو بعثات المملكة في الخارج.

وقال متحدث وزارة الحج والعمرة، هشام عبدالمنعم سعيد، إن الشرط الأول لإصدار تأشيرات العمرة والدخول للمملكة هو أن يكون الشخص مستكملاً لجرعات اللقاح والتحصين.

© 2021 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.