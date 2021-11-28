السعودية.. تداول فيديو وصول ولي العهد السابق إلى الرياض وتفاعل واسع على العودة

الشرق الأوسط
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السعودية.. تداول فيديو وصول ولي العهد السابق إلى الرياض وتفاعل واسع على العودة
Credit: FAYEZ NURELDINE / Staff

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول مغردون مقطع فيديو يُظهر وصول ولي العهد السعودي السابق، الأمير مقرن بن عبدالعزيز بعد رحلة علاج في الخارج، وقد هنأه أمراء ومستخدمو وسائل التواصل السعوديين على عودته بالسلامة.

ونشر حساب "ًصور آل سعود" عبر تويتر مقطع فيديو يُظهر لحظة وصول الأمير مقرن إلى مطار الملك خالد في الرياض بعد عودته من الخارج.

ومن جانبه، كتب الأمير عبدالرحمن بن مساعد عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "مقرن بن عبدالعزيز حمدًا لله على سلامتك سيدي حفظك الله وأطال عمرك ومتعك بالصحة والعافية وأسعدك في الدارين"، حسب قوله.

وقال الأمير سطام بن خالد عبر صفحته الرسمية على الموقع نفسه: "ألف الحمد الله على سلامة سيدي ووالدي الأمير مقرن بن عبدالعزيز أطال الله في عمرك ومتعك بالصحة والعافية".

وأشارت وسائل إعلام سعودية إلى أن ولي العهد السابق كان قد غادر البلاد في رحلة علاجية.

وتولى الأمير مقرن مناصب حساسة في الحكومة السعودية، إذ كان رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة بين عامي 2005 و2012 وتولى ولاية العهد لمدة ثلاثة أشهر تقريبا عام 2015.

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