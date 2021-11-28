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نشر الأحد ، 28 نوفمبر / تشرين الثاني 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول مغردون مقطع فيديو يُظهر وصول ولي العهد السعودي السابق، الأمير مقرن بن عبدالعزيز بعد رحلة علاج في الخارج، وقد هنأه أمراء ومستخدمو وسائل التواصل السعوديين على عودته بالسلامة.

ونشر حساب "ًصور آل سعود" عبر تويتر مقطع فيديو يُظهر لحظة وصول الأمير مقرن إلى مطار الملك خالد في الرياض بعد عودته من الخارج.

صاحب السمو الملكي الأمير #مقرن_بن_عبدالعزيز خلال وصوله مطار الملك خالد الدولي بالرياض مغرب اليوم حفظه الله https://t.co/zD2F88gFlg

ومن جانبه، كتب الأمير عبدالرحمن بن مساعد عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "مقرن بن عبدالعزيز حمدًا لله على سلامتك سيدي حفظك الله وأطال عمرك ومتعك بالصحة والعافية وأسعدك في الدارين"، حسب قوله.

#مقرن_بن_عبدالعزيز حمدًا لله على سلامتك سيدي حفظك الله وأطال عمرك ومتعك بالصحة والعافية وأسعدك في الدارين https://t.co/4DEXhPc7FT

وقال الأمير سطام بن خالد عبر صفحته الرسمية على الموقع نفسه: "ألف الحمد الله على سلامة سيدي ووالدي الأمير مقرن بن عبدالعزيز أطال الله في عمرك ومتعك بالصحة والعافية".

ألف الحمد الله على سلامة سيدي ووالدي الأمير #مقرن_بن_عبدالعزيز أطال الله في عمرك ومتعك بالصحة والعافية 💚🇸🇦💚 https://t.co/VdAIwdAowE

وأشارت وسائل إعلام سعودية إلى أن ولي العهد السابق كان قد غادر البلاد في رحلة علاجية.

وتولى الأمير مقرن مناصب حساسة في الحكومة السعودية، إذ كان رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة بين عامي 2005 و2012 وتولى ولاية العهد لمدة ثلاثة أشهر تقريبا عام 2015.