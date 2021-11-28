بحضور وزير الدفاع.. تداول مقطع صلاة للجيش الإسرائيلي في كنيس في المغرب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول مغردون مقطع فيديو لصلاة للجيش الإسرائيلي في كنيس بالمغرب، فيما اعتبرها مستخدمو "تويتر" سابقة.

ونشر وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتز، في 25 نوفمبر/تشرين ثاني، مقطع الفيديو عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر.

وكتب غانتز في التغريدة: "لحظة حركت مشاعري خلال زيارتي إلى المغرب، صلاة لجنود جيش الدفاع الإسرائيلي في كنيس بالرباط"، حسب قوله.

רגע אחד שריגש אותי במיוחד בביקור במרוקו: תפילת מי שברך לחיילי צה׳׳ל בבית הכנסת ברבאט 🇮🇱 https://t.co/aRx5huPAUx

وأعاد مغردون نشر المقطع، الأحد، وتباينت التعليقات حوله، إذ كتبت إحدى المغردات: "" تلمود التوراة" في العاصمة المغربية الرباط، صلاة يهودية بحضور ضيف الكبير وزير الدفاع الإسرائيلي قبل مغدراته بلد اجداده المغرب، بيني غانتس وجنود إسرائيليين، للدعاء من أجل الجيش الإسرائيلي"، حسب قولها.

"تلمود التوراة" في العاصمة المغربية الرباط، صلاة يهودية بحضور ضيف الكبير وزير الدفاع الإسرائيلي قبل مغدراته بلد اجداده المغرب، بيني غانتس وجنود إسرائيليين، للدعاء من أجل الجيش الإسرائيلي. https://t.co/PQssTy7yX9

وكتب مغرد آخر على تويتر: "المغرب: في حدث غير مسبوق شهد كنيس "تلمود التوراة" في العاصمة المغربية الرباط، تنظيم صلاة يهودية بحضور وزير الدفاع "الإسرائيلي" بيني غانتس وجنود إسرائيليين" للدعاء من أجل الجيش "الإسرائيلي""، حسب تعبيره.