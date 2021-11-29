مصر.. هتك عرض طالبات في مدرسة يثير تفاعلا و"القومي للطفولة" يتدخل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت واقعة هتك عرض طالبات في مدرسة للطالبات في في مصر تفاعلا واسعا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفع بالمجلس القومي للطفولة والأمومة في البلاد للتدخل.

وقال المجلس في بيان نشره على صفحته الرسمية بفيسبوك إن "منظومة نجدة الطفل التابعة للمجلس القومي للطفولة والأمومة قد استقبلت بلاغ بواقعة تعرض طفلة تبلغ من العمر أربعة أعوام لهتك عرض من احد العاملين بمدرسة بمنطقة المعادي ثم تبعها تقدم أسر ثلاث اطفال اخريات.. يتضمن شهادات الأطفال تفيد بتعرضهن لهتك عرض على يد عامل بالمدرسة البالغ من العمر 48 عاماً والذي استدرجهن داخل دورة المياه وقام بهتك عرضهن".

وأكد المجلس في بيانه على "دعمه الكامل للفتيات الأطفال الضحايا ولأسرهن حيث سيتم استقبال التلميذات بوحدة الدعم النفسي والمشورة الأسرية بالمجلس لتقديم أوجه الدعم النفسي، كما تم تكليف محام بوحدة الدعم القانوني بخط نجدة الطفل لمتابعة التحقيقات وتقديم الدعم القانوني للفتيات الضحايا".

وعبر المجلس عن استنكاره لهذه الواقعة المشينة مطالبا "بتوقيع أقصى عقوبة على الجاني الذي تجرد من كل معاني الإنسانية، وناشد الأهالي والمواطنين بسرعة التواصل مع منظومة نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والامومة حال تعرض الأطفال لأي انتهاك والتي تتمثل ي الخط الساخن على الرقم 16000 على مدار اليوم وطوال الأسبوع، أو من خلال الواتس آب علي الأرقام 01102121600 أو 01016609579، أو من خلال تطبيق نبته مصر، أو من خلال خاصية الرسائل على الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة".