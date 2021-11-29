"لا ننحني إلا لله".. تفاعل على مقطع من كلمة وزير الطاقة السعودي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول مغردون مقطعا من كلمة وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، والتي أكد فيها أن السعوديين "لا ينحنون إلا لله" في حفل إطلاق مراحل تطوير حقل الحافورة الإثنين.

وقال وزير الطاقة السعودي في كلمته إن الشباب هم الطاقة البشرية التي تعول عليها الدول للمستقبل فإذا كانت طموحة صُنع مستقبل مشرق للبلاد.

وختم بن سلمان كلمته بالقول: "نحن في هذا البلد لا ننحني إلا لله سبحانه وتعالى"، حسب قوله.

وأضاف قائلا: "أكرمنا الله بقيادة جعلت رؤوسنا تصل للسماء"، على حد تعبيره.

وكان قد أفرج بايدن عن كميات من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي بمقدار 50 مليون برميل بهدف التخفيف من ارتفاع أسعار النفط، في حين تأثر سعر خام برنت بانتشار متحور "أوميكرون" وفق ما ذكره محللون اقتصاديون.

فيما يلي بعض التغريدات:

#وزير_الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان: نحن في هذا البلد لاننحني إلا لله سبحانه وتعالى أكرمنا الله بقيادة جعلت رؤوسنا تصل للسماء. #السعودية_العظمى 🇸🇦🇸🇦 https://t.co/85oXh6kjE7

قبل قليل وزير الطاقة / الأمير عبدالعزيز بن سلمان نحن في المملكة لاننحني إلا لله، ولدينا قيادة جعلت رؤوسنا تصل للسماء. 🇸🇦❤️ https://t.co/lD1y2dqM2X