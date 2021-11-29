يضم 6 من أبرز خبراء إيران.. ممن يتكون فريق طهران المفاوض لإلغاء الحظر؟

في حديث لـCNN.. مسؤول مقرب من "رئيسي" يقيم مستقبل علاقات إيران وأمريكا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—يرأس نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، علي باقري كني، فريقا يضم عددا من أبرز الخبراء الايرانيين في مختلف المجالات القانونية والمصرفية والطاقة، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وفيما يلي أسماء الشخصيات التي يضمها الفريق الإيراني الذي يسافر إلى فيينا للتفاوض حول رفع الحظر عن طهران، وفقا للوكالة الإيرانية: