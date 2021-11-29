يضم 6 من أبرز خبراء إيران.. ممن يتكون فريق طهران المفاوض لإلغاء الحظر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—يرأس نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، علي باقري كني، فريقا يضم عددا من أبرز الخبراء الايرانيين في مختلف المجالات القانونية والمصرفية والطاقة، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.
وفيما يلي أسماء الشخصيات التي يضمها الفريق الإيراني الذي يسافر إلى فيينا للتفاوض حول رفع الحظر عن طهران، وفقا للوكالة الإيرانية:
- مهدي صفري، نائب وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية، سفير إيران السابق في كل من النمسا وروسيا والصين؛ يحمل شهادة الدكتوراه في الطاقة الكهربائية والاتصالات.
- رضا نجفي، نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، سفير إيران السابق لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المدير العام السابق لشؤون السلام والامن الدوليين في وزارة الخارجية؛ يحمل شهادة الدكتوراه في القانون الدولي.
- ابراهيم شيباني، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران؛ سفير إيران في فيينا سابقا، والحاكم الاسبق للبنك المركزي الايراني، يحمل شهادة الدكتوراه في علم الاقتصاد.
- علي فكري، نائب وزير الاقتصاد والمالية، رئيس منظمة الاستثمارات في إيران، وكان سفيرا للجمهورية الاسلامية في بكين؛ ويحمل في سجله المهني، رئاسة دائرة مكافحة الحظر والتخطيط الاقتصادي بوزارة الخارجية الإيرانية.
- احمد اسد زادة، نائب وزير النفط للشؤون الدولية والتجارية بالوكالة؛ يحمل شهادة الدكتوراه في الادارة الإستراتيجية، وشغل سابقا منصب امين لجنة الطاقة بالأمانة العامة للمجلس الاعلى للأمن القومي الإيراني.
- غلام رضا بناهي، نائب حاكم البنك المركزي الايراني للشؤون الدولية والنقد الاجنبي؛ يحمل شهادة الماجستير في العلوم المصرفية؛ وكان في وقت سابق، عضوا في الهيئة الادارية لبنك بي ال سي البريطاني، وعضوا في الهيئة الادارية لبنك ميربيزنيس الروسي، وعضوا في اللجنة المالية العليا لبنك "ملي" (الوطني) الايراني في دبي.