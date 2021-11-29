دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الإثنين، حلفاء دولته إلى عدم الاستسلام لـ"الابتزاز النووي الإيراني" مشيرا إلى أن التفاوض مع طهران سيساهم بضخ مئات مليارات الدولارات لنظامها "الفاسد".

وقال بينيت في كلمة مصورة بعد استئناف المفاوضات بين إيران والدول العظمى في العاصمة النمساوية، فيينا، حول برنامج طهران النووي: "إيران لن تحتفظ ببرنامجها النووي فحسب، بل من اليوم فصاعدا ستتلقى الأموال مقابل ذلك"، حسب قوله.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: "إيران لا تخفي نواياها... صرحت القيادة العليا للقوات المسلحة الإيرانية قبل يومين فقط وأقتبس: "لن نتراجع عن إزالة إسرائيل ولو بميليمتر واحد""، حسب قوله.

وأكد بينيت أن الحكومة الإيرانية اضطهدت مواطنيها الذين خرجوا للاحتجاج على أزمة المياه في أصفهان، وأضاف قائلا: "لا يجوز مكافأة نظام قاتل كهذا"، حسب تعبيره.

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: "ورغم الانتهاكات الإيرانية وتفويضها لعمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ستصل إيران إلى طاولة المفاوضات في فيينا، بوجود أطراف تعتقد أنها تستحق رفع العقوبات عنها وضخ مئات مليارات الدولارات لنظامها الفاسد... إنه مخطئون"، حسب قوله.

وختم بينيت قائلا: "لا تستحق إيران أي صفقات بأسعار مغرية أو تخفيف للعقوبات مقابل همجيتها" وأردف: "أوجه رسالة لحلفائنا حول العالم: لا تستسلموا للابتزاز النووي الإيراني"، حسب تعبيره.

واستأنفت الدول العظمى الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني الذي أُبرم عام 2015، جولة المفاوضات الأولى مع إيران منذ يونيو/حزيران الماضي وفقا لوكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا).

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، أن الوفد الإيراني لن يجري محادثات ثنائية مع ممثلي الولايات المتحدة الأمريكية لكن بلاده جاهزة لاتباع المسار الصحيح للتوصل إلى اتفاق "في حال أظهر الطرف الآخر حسن النوايا"، حسب قوله.