دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في أول زيارة إلى دولة خليجية منذ الأزمة مع السعودية وعدد من دول الخليج، التقى الرئيس اللبناني، ميشال عون، أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الإثنين، في قطر.

واستقبل أمير قطر الرئيس اللبناني في الديوان الأميري في العاصمة القطرية، الدوحة، مع الوفد المرافق له، وفقا لوكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وناقش الطرفان الأوضاع في لبنان عبر إطلاع عون أمير قطر على آخر التطورات ووجه شكره للشيخ تميم بن حمد على وقوف الدوحة إلى جانب الشعب اللبناني دائما ودعمها للبنان.

الرئيس عون والأمير تميم اتفقا على عقد اجتماعات للوزراء المعنيين لبحث المواضيع وفق الاتفاقات المعقودة بين البلدين https://t.co/dRwfAvlSsz

واستعرض عون وأمير قطر العلاقات الثنائية بين بلديهما وسبل تعزيزها في المجالات كافة وناقشا أبرز المستجدات ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا، وفقا للوكالة القطرية.

من جانبها، كشفت الرئاسة اللبنانية أن أمير قطر أكد خلال لقاء عون "وقوف قطر الى جانب لبنان واستعدادها لمساعدته في كل المجالات وإيفاده وزير الخارجية القطري قريباً لتقديم الدعم والمساعدة"، حسب قولها.

وقال عون لأمير قطر: "اتفقنا على ان المرحلة تتطلب وقوف الدول العربية الى جانب لبنان ولضرورة تجاوز اي خلل يصيب هذه العلاقات"، وفقا للرئاسة اللبنانية.

وكانت قد أشارت الرئاسة اللبنانية إلى أن عون زار قطر بناء على دعوة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وسحبت السعودية والبحرين والكويت سفراءها من لبنان وطرد السفير اللبناني لديها، على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني حول حرب اليمن، في حين استدعت الإمارات بعثتها الدبلوماسية من بيروت.

لم تتخذ قطر إجراء مماثلا للدول الأربعة رغم استنكارها لتصريحات وزير الإعلام اللبناني، بل طالبت الحكومة اللبنانية بـراب الصدع بين الأشقاء"، وفقا للبيان القطري.