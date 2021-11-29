دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن التحالف في اليمن، الذي تقوده السعودية، الأحد، تدمير منصات لإطلاق الصواريخ البالستية تحت الأرض مرتبطة بمطار صنعاء.

وقال التحالف إنه استهدف مراكز ثقل لأهداف نوعية بقاعدة الديلمي مرتبطة بمطار صنعاء، ومرافق لتجميع وتفخيخ الطائرات المسيّرة، حسبما أفادت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية.



وأضاف التحالف: "ميليشيا الحوثي تستخدم مواقع ذات حصانة قانونية لتنفيذ هجمات عابرة للحدود، وسنتخذ إجراءات قانونية لإسقاط الحصانة إذا لزم الأمر لحماية المدنيين"، وتابع أن "مطار صنعاء قاعدة عسكرية لخبراء الحرس الثوري وحزب الله الإرهابي".



وقال التحالف إن الضربات الجوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، وأن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.



وأضاف أن الضربات استجابة فورية للتهديد وإطلاق المسيرات من مطار صنعاء الدولي.