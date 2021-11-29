السعودية توضح شروط أداء العمرة لمتلقي لقاح كورونا القادمين من الخارج

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أوضحت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية الشروط المطلوبة بالمعتمرين القادمين من الخارج وممن تلقوا لقاح فيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19".

اشتراطات إصدار تأشيرات العمرة للقادمين من خارج المملكة. #وزارة_الحج_والعمرة https://t.co/PZGBeTtSvs

وذكرت الوزارة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، أنه وبالنسبة للمعتمرين القادمين من الخارج المحصنين بجرعات اللقاح المعتمد في المملكة فإنه يسمح لهم مباشرة مناسك العمرة بشكل مباشر ولا حاجة لتطبيق الحجر المؤسسي.

وأضافت الوزارة أنه وبالنسبة للمعتمرين القادمين من الخارج والمحصنين بجرعات اللقاح المعتمد لدى منظمة الصحة العالمية فإن إجراءات الحجر المؤسسي تطبق لمدة 3 أيام وبعد 48 ساعة من الحجر المؤسسي يتم تقديم شهادة فحص مخبري "PCR" سلبية ليباشروا مناسك العمرة.

وأكدت وزارة الحج والعمرة السعودية على أنه يشترط التحصين بجرعتين لكافة القادمين من الخارج بتأشيرة أداء مناسك العمرة.