دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تلقى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان الإثنين.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، جرى خلال الاتصال "بحث العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك وسبل تطويرها وتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين".



وفي إيران، قالت وكالة الأنباء (إرنا) إن عبداللهيان تباحث مع نظيره الاماراتي، عبر اتصال هاتفي بينهما، الاثنين، في مختلف المجالات بما في ذلك القضايا السياسية والقنصلية بين البلدين.



وأشار أمير عبداللهيان، خلال الاتصال، إلى تصريحات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بشأن توسيع العلاقات في المجالات المختلفة مع دول الجوار بما فيها الإمارات العربية المتحدة، داعيا إلى استمرار المشاورات بين البلدين.



كما وصف العلاقات التي تجمع إيران والإمارات، بأنها "متنامية وماضية نحو التزايد"، قائلا إن "إيران مصممة على مواصلة التشاور وبناء تعاون مؤثر مع أصدقائها وجيرانها"، وأشار إلى الزيارة الأخيرة لنائب وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية الى أبوظبي و"المباحثات الإيجابية" بين الجانبين.



ووجّه أمير عبد اللهيان دعوة إلى وزير خارجية الإمارات لزيارة طهران.