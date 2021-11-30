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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن استهداف معسكر تدريبي للحوثيين أسفر عن مقتل 60 من المقاتلين في صفوفهم الثلاثاء.

وقال التحالف إنه استهدف معسكرا تدريبيا للحوثيين جنوب ماهلية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأكد التحالف مقتل 60 مقاتلا حوثيا جراء هذه الضربة مشيرا إلى أن الضربة كانت جوية، وفقا لواس.

واتهم التحالف الحوثيين بالزج بـ"أبناء القبائل إلى المحرقة في مأرب"، حسب قوله.

واشتدت المعارك في مأرب على مدار الأشهر القليلة الماضية بين الطرفين، في محاولة من كل جانب لإحكام السيطرة على هذه المدينة الاستراتيجية في اليمن.

يذكر أن هذا الاستهداف يأتي امتدادا لتكثيف الضربات الجوية من قبل التحالف على معسكرات الحوثيين في مناطق متفرقة من اليمن.