دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت النيابة العامة المصرية، الثلاثاء، أنها أمرت بحبس متهم بخطف خمس طفلات بالتحايل وهتك عرضهن بمدرسة 15 يوما.

وقالت النيابة المصرية، عبر صفحتها على فيسبوك، إنها "تلقت بلاغًا يوم السبت (20 نوفمبر/ تشرين الثاني) من والد طفلة ضد عامل بمدرسة بمنطقة المعادي هتك عرضها أثناء تواجدها بها، فتولت النيابة العامة التحقيقات".

وأضافت النيابة أنها "سألت والدي الطفلة المجني عليها فقررا علمهما منها بوقوع التعدي بدورة المياه بالمدرسة، فتوجها بها لمستشفى حيث تبين بها التهابات بمناطق عفتها".

وتابعت النيابة المصرية أنها "أبلغت خط نجدة الطفل فورد إليها تقرير المجلس القومي للأمومة والطفولة بعد فحص المجني عليها نفسيًّا موصى فيه بتسليم الطفلة لأهليتها، وتحويلها إلى غرفة المشورة النفسية مع متابعة حالتها"، كما سألت النيابة العامة "مديرة المدرسة ورئيسة قسم الحضانة فيها والعاملة المسئولة عن دورة المياه للطالبات من سنّ المجني عليها بها".



وقالت النيابة العامة إنه "ورد إليها بلاغات متلاحقة بارتكاب المتهم ذات الواقعة مع أربع طِفْلات أخريات فسألت ولاة أمورهن، فقرروا اكتشافهم الواقعة من طفلاتهم وعرضهن على المستشفى ليتبينوا أنهن يعانين من التهابات بمناطق عفتهن، وبمناقشة النيابة العامة للطفلات حول الواقعة وصفن المتهم بألفاظ تناسب عمرهن دلت على سوء سلوكه معهن".



وأبلغت النيابة المصرية خط نجدة الطفل وأفاد تقرير المجلس القومي للأمومة والطفولة بتعرض الطفلات الأربع للاعتداء وأنهن يُعانين من اضطرابات نفسية، وأشارت لحاجتهن للمتابعة الدورية وجلسات دعم نفسي وتعديل السلوك.

وقالت النيابة العامة إنها عندما استجوبت المتهم أنكر الاتهامات المنسوبة إليه، وأنها عرضته على الطفلات فتعرف بعضهن عليه مؤكدات أنه القائم بالتعدي على مواطن عفتهن بدورة المياه بالمدرسة.

واختتمت النيابة بأنها أمرت بحبس المتهم 15 يوما احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمال التحقيقات.