دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات السورية، الثلاثاء، ضبط نحو 525 كيلو غراما من الحبوب المخدرة "الكبتاغون" ضمن شحنة معكرونة كانت معدة للتصدير إلى السعودية.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، قال مصدر إن "الجهات المختصة بواسطة تحريات مكثفة حول مجموعة من المهربين والمتاجرين بالمخدرات تمكنت من توقيف سيارة شاحنة بريف دمشق وبتفتيشها تبين أنها تحمل أكياساً من الحبوب المخدرة من نوع "الكبتاغون" ضمن شحنة معكرونة كانت معدة للتصدير إلى السعودية بوزن 170 غراماً لكل كيس وبوزن إجمالي يقارب الـ 525 كيلوغراما".

جانب من الحبوب المخدرة التى أعلنت السلطات السورية ضبطها تصوير: وكالة الأنباء السورية



ولفت المصدر إلى أنه "تم رش مادة الفلفل لتضليل الأجهزة والكلاب المدربة على كشف المواد المخدرة"، مبيناً أنه "تمت مصادرة المواد بينما لا تزال التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهم لكشف جميع المتورطين في القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

وكانت قد اشتكت السعودية من تهريب المخدرات إلى أراضيها من لبنان متهمة حزب الله بالوقوف هذه العمليات وقد كانت هذه النقطة أحد الأسباب الرئيسية للأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين البلدين.