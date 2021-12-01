دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، إنه أطلع رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز على موقف مصر الثابت تجاه قضية سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف الرئيس المصري في المؤتمر الصحفي مع رئيس الحكومة الإسبانية: "حرصت خلال لقائي على تناول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، حيث أطلعت سيادته على آخر تطورات قضية سد النهضة، مشدداً على موقف مصر الثابت بالتمسك بصون أمنها المائي الآن وفي المستقبل، ومؤكداً على أهمية التوصل إلى اتفاق شامل وعادل ومُلزم قانوناً بين كلٍ من مصر والسودان وإثيوبيا حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وأهمية أن يدفع المجتمع الدولي بهذا الاتجاه ويعمل على دعم ومساندة عملية تفاوضية فعالة لتحقيق هذا الهدف".

يذكر أن السيسي استقبل، صباح الأربعاء، بقصر الاتحادية، رئيس حكومة إسبانيا، وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية قال إن "اللقاء شهد عقد مباحثات ثنائية، أعقبها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين".

وكان السيسي أكد، في وقت سابق، على أهمية المياه بالنسبة لمصر، ووصفها بأنها مسألة "حياة أو موت"، وقال: "فيما يخص مسألة سد النهضة الإثيوبي، فمصر داعمة للتنمية والبناء في إثيوبيا"، مضيفا: "موقفنا من سد النهضة دائما كان إيجابيا، وقلنا ونكرر إننا مستعدون نتعاون ونتشارك مع الإثيوبيين.. إحنا عايزين نعيش وهم كمان يعيشوا"، وتابع بالقول: "إحنا مش عايزين المياه تبقى سبب للصراع أو للمشاكل أو الصدام إنما للتنمية والتعاون فيما بيننا".

