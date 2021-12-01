السعودية تبدأ اليوم رفع تعليق الرحلات المباشرة من مصر و5 دول أخرى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تبدأ المملكة العربية السعودية، الأربعاء، بتطبيق قرار رفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة من مصر وخمس دول أخرى.

جاء ذلك في بيان صادر عن الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة، قالت فيه وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "ابتداءً من الساعة الواحدة من صباح الأربعاء، يبدأ رفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة العربية السعودية عن (6) دول معلق القدوم منها، هي: (جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية البرازيل الاتحادية، جمهورية فيتنام الاشتراكية، جمهورية مصر العربية، وجمهورية الهند)، وذلك دون الحاجة إلى قضاء (14) يومًا خارج هذه الدول قبل الدخول إلى المملكة".

وشددت الهيئة على "جميع الناقلات الجوية بأهمية تطبيق إجراءات القدوم التالية: تقديم شهادة PCR سارية المفعول قبل الرحلة بـ (72) ساعة، التسجيل في منصة قدوم، تطبيق إجراءات الحجر المؤسسي لمدة (5) أيام بغض النظر عن حالة التحصين خارج المملكة، التقيد بأخذ المسحة الطبية في اليومين الأول والخامس من الحجر الصحي المؤسسي".

وأكدت الهيئة وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة في المملكة".