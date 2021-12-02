نشر الخميس ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2021

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، لمذيعة CNN، بيكي أندرسون، الخميس، إن إيران لا تخصب اليورانيوم عند مستويات 90٪.

وقال غروسي: "الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتفقد كل مكان تقوم فيه إيران بتخصيب اليورانيوم".

وأضاف غروسي: "إنهم يخصبون 5٪ و 20٪ و 60٪ لكن ليس 90٪".

وأشار تقرير من إسرائيل إلى أن إيران تستعد لتخصيب اليورانيوم إلى المستوى المطلوب لصنع سلاح نووي.

وأكد مسؤولان إسرائيليان لشبكة CNN النبأ، الذي أورده موقع أكسيوس لأول مرة، بأن إسرائيل تبادلت معلومات استخبارية مع مسؤولين أمريكيين في الأسابيع الأخيرة تشير إلى أن إيران تستعد لتخصيب اليورانيوم بنسبة 90٪.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن رفض إيران وصول الوكالة إلى بعض منشآتها النووية قد يكون له تأثير على المفاوضات النووية الجارية.

وأضاف غروسي: "لكي تمضي هذه المفاوضات بسلاسة، يجب أن تكون الوكالة الدولية للطاقة الذرية قادرة على إخبار الجميع أننا نرى ما يجري وليس هناك سبب للقلق".

واعتبر غروسي أن قدرة وكالة الطاقة الذرية على الوصول إلى ورشة أجهزة الطرد المركزي في كرج في إيران "تعرضت لخطر"، بعد أن منعت إيران الوكالة من مراقبة الوصول إلى المنشأة.

وقال: "نحن لا نحصل على نوع الوصول الذي نحتاجه إلى كل مكان نريد أن نكون".

والتقى جروسي كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كاني، في فيينا خلال المحادثات الخميس ، حيث أعرب عن "رغبته" في إتاحة الوصول.