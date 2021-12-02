نشر الخميس ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2021

الحرس الثوري الإيراني.. مقاتلون من أجل الحرية أو إرهابيون؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ردت وزارة الخارجية الإيرانية على لسان المتحدث باسمها، سعيد خطيب زادة، الأربعاء، على إعلان تحالف "دعم الشرعية" في اليمن والذي تقوده المملكة العربية السعودية عن استهداف منشأة سرية للحرس الثوري الإيراني في اليمن.

وقال المتحدث الإيراني وفقا لما نقلته وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية: "ادعاء استهداف مقر سري تابع لخبراء الحرس الثوري في صنعاء من قبل تحالف العدوان لا أساس له"، مؤكدا على أن "الجمهورية الاسلامية الإيرانية لم لديها مطلقا تواجد عسكري في اليمن لكي يتم استهدافه من قبل المعتدين".

وتابع خطيب زادة قائلا: "هكذا ادعاءات واهية تُطرح بهدف حرف الرأي العام لشعوب المنطقة والعالم عن جرائم دول العدوان.. الجمهورية الاسلامية الايرانية لم يكن لديها مطلقا تواجد عسكري في اليمن ليتم استهدافه من قبل المعتدين".

وكان التحالف قد قال في بيان: "نتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر الهجمات العدائية العابرة للحدود.. المطارات المدنية والمدنيون خط أحمر وسنضرب بحزم في إطار القانون الدولي الإنساني.. نفذنا عملية واسعة لأهداف عسكرية مشروعة استجابة للتهديد البالستي والطائرات المسيّرة".

وتابع التحالف في بيانه حينها: "الضربات الجوية شملت أهدافًا بمحافظات صنعاء ذمار صعدة والجوف.. دمرنا ورش ومخازن للصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة ومنظومات اتصالات.. استهدفنا منشأة سرية لخبراء الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني متورطين بالهجمات العدائية.. العملية العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".