محمد بن راشد ومحمد بن زايد يشهدان الاحتفال باليوبيل الذهبي للإمارات

نشر الخميس ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شهد الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الخميس، الاحتفال باليوبيل الذهبي لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة (عيد الاتحاد الـ 50).

وأقيم الاحتفال، الذي حضره الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ، في منطقة حتا في إمارة دبي.

.@HHShkMohd,@MohamedBinZayed & @HamdanMohammed take pictures of the UAE's National Day celebrations in Hatta. #UAENationalDay50 https://t.co/9Bg3atKnyx

وتحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر من كل عام باليوم الوطني، ويصادف هذا العام العيد الوطني الخمسين.

وتتوزع العديد من الفعاليات والاحتفالات على الإمارات السبع. وتستضيف دبي الجانب الأكبر من هذه الفعاليات، لا سيما في منطقة حتا.

وكانت هناك عروض مبهرة بالألعاب النارية وأخرى بطائرات الدرونز.