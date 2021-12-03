دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، إن منطق وزير الإعلام اللبناني المستقيل جورج قرداحي، "كان أعوجًا" عندما أطلق تصريحات على الوضع في اليمن.

وأثارت تصريحات قرداحي أزمة دبلوماسية بين لبنان ودول الخليج، التي اعتبرتها "مسيئة"، قبل أن يعلن استقالته الجمعة.

وكتب الفريق ضاحي خلفان، في حسابه عبر تويتر: "مشكلة قرداحي أن منطقه كان أعوجًا في الحديث عن أزمة الحوثي مع الشرعية اليمنية وجيران اليمن".

وأضاف: "كان جيدًا في طرح الأسئلة على الآخرين في برنامجه من يربح المليون ولما أجرى معه صحفي مغمور الحديث وطرح عليه سؤالا عن اليمن فشل في الإجابة الصحيحة عليه".

مشكلة قرداحي أن منطقه كان اعوجا في الحديث عن أزمة الحوثي مع الشرعية اليمنية وجيران اليمن. كان جيدا في طرح الاسئلة على الآخرين في برنامجه من يربح المليون ولما اجرى معه صحفي مغمور الحديث وطرح عليه سؤال عن اليمن فشل في الاجابة الصحيحة عليه. فخسر 360مليونا سنيا عربيا.

كان قرداحي أثار غضبًا واسعًا في دول مجلس التعاون الخليجي بعد وصفه الحملة العسكرية للتحالف المدعوم من السعودية في اليمن بـ"العدوان"، ورأى أن الحوثيين "يدافعون عن أنفسهم"، ما أدى إلى سحب كل من السعودية والإمارات والبحرين والكويت سفراءهم من لبنان وطرد بعض تلك الدول سفراء لبنان لديها.