مقتل 10 في هجومين لتنظيم داعش بشمال العراق

نشر الجمعة ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2021

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قُتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص في هجومين منفصلين نفذهما تنظيم داعش الإرهابي شمال العراق، بحسب بيان أصدرته حكومة إقليم كردستان العراق شبه المستقل.

وأوضح البيان أن الهجوم الأول كان في بلدة خضر شيشة، على بعد ما يقارب 60 كيلومترًا جنوب غربي أربيل، حيث قتل تنظيم داعش ثلاثة مدنيين وجرح آخرين ليل الخميس.

وأضاف البيان أنه في وقت لاحق، عندما هرعت قوات الأمن التابعة لحكومة إقليم كردستان العراق المعروفة باسم البشمركة إلى مكان الحادث لإجراء عملية أمنية، تعرضت إحدى سياراتها لهجوم من قبل داعش وقتلت سبعة منهم.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجمات حتى الآن.

وندد نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، بشدة بهجمات داعش، ودعا إلى "تنسيق أوسع بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة بدعم من التحالف الدولي"، بحسب بيان صادر عن مكتبه يوم الجمعة.

وقال بارزاني في البيان إنه "يجب الرد على الهجمات اليومية لشبكات داعش الإرهابية بقوة ونشاط باستراتيجيات دفاعية وعسكرية شاملة في العراق وإقليم كوردستان من أجل وضع حد كامل للجرائم والاعتداءات الإرهابية المستمرة".

كما دعا بارزاني جميع العراقيين إلى "العمل معا لمواجهة الإرهاب واستعادة السلام والاستقرار" في البلاد.

وأعلن العراق انتصاره على داعش في عام 2017، ومع ذلك، لا يزال التنظيم قادرًا على شن هجمات مميتة في أجزاء مختلفة من البلاد.