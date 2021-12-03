نشر الجمعة ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2021

جانب من لقاء الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، إنه أجري مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "مباحثات بناءة حول علاقات البلدين"، مصحوبة بتوقيع عدة اتفاقيات.

وذكر الشيخ محمد بن زايد، في حسابه بتويتر: "سعدت باستقبال صديقي إيمانويل ماكرون، أجرينا مباحثات بناءة حول علاقات البلدين وشهدنا توقيع اتفاقيات في العديد من المجالات".



وأضاف: "في إطار شراكتهما الاستراتيجية تمضي الإمارات وفرنسا نحو تعميق مصالحهما المشتركة وترسيخ أسس السلام والاستقرار في المنطقة والعالم".

سعدت باستقبال صديقي ايمانويل ماكرون. أجرينا مباحثات بناءة حول علاقات البلدين وشهدنا توقيع اتفاقيات في العديد من المجالات. في إطار شراكتهما الاستراتيجية تمضي الإمارات وفرنسا نحو تعميق مصالحهما المشتركة وترسيخ أسس السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. https://t.co/Yyzve8XteE

يذكر أن فرنسا وقعت، في وقت سابق الجمعة، على واحدة من أكبر صفقات التصدير العسكرية في تاريخها مع الجانب الإماراتي بقيمة نحو 19 مليار دولار.

وبموجب هذه الصفقة سيتم تسليم 80 طائرة مقاتلة من طراز رافال إف 4 و12 طائرة هليكوبتر من طراز كاراكال والعناصر المرتبطة بها إلى الإمارات بداية من عام 2026، حسبما قال مسؤولون.

وعقّب قصر الإليزيه على إعلان هذه الصفقة، قائلا: "يعد هذا إنجازًا كبيرًا للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مما يعزز قدرتهما على العمل معًا من أجل استقلاليتهما وأمنهما".

وسيكون سلاح الجو الإماراتي أول مستخدم لهذه الطائرات المقاتلة متعددة المهام خارج فرنسا، وفقًا لشركة الطيران الفرنسية داسو للطيران.