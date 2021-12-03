فيديو تقبيل وزير سعودي لرأس شاب في مسجد يثير تفاعلا

نشر الجمعة ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لوزير الشؤون الإسلامية السعودي، عبداللطيف آل الشيخ وردة فعله مع شاب يعمل في صيانة المساجد.

معالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ #عبداللطيف_آل_الشيخ يقبل رأس شاب يعمل في صيانة المساجد ، بيت العلم والمعرفة لايخرج منه إلا الطيب كله ، زيارات داخلية وخارجية عمل متواصل ليل نهار ، جهد جبار لانملك مكافئته إلا بجزاك الله خيرًا والدعاء الخالص بأن يجعله الله سمًا في كبود أعداء الدين https://t.co/opKBwphMEA

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول قيام الشاب بمحاولة تقبيل رأس الوزير عبداللطيف الذي قام بتقبيل رأس الشاب قبل ذلك مخاطبا الحضور: "هذا رمزكم".

قام معالي وزير الشؤون الإسلامية د.#عبداللطيف_آل_الشيخ اليوم بجولة تفقدية لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمدينة جازان، للاطلاع على احتياجاتها والاطمئنان على سير العمل فيها، في إطار زيارته الحالية لتفقد قطاعات الوزارة بالمنطقة. https://t.co/5DRPfrj7HF

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية قد نشرت صورا على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، للوزير عبداللطيف آل الشيخ، خلال جولة تفقدية لإدارة المساجد في منطقة جازان.

قام معالي وزير الشؤون الإسلامية د.#عبداللطيف_آل_الشيخ اليوم بجولة على مركز الدعوة والإرشاد بمدينة جازان، وتجول في مرافق المركز، واستمع لشرح وافٍ عن أعماله والبرامج التي يقوم بها في إطار رسالة الوزارة لنشر منهج الوسطية، والاعتدال، والتصدي للتطرف والغلو. https://t.co/UmSYeM0Ufb

وقالت الوزارة في تعليق على الصور: "قام معالي وزير الشؤون الإسلامية د.عبداللطيف آل الشيخ اليوم بجولة تفقدية لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمدينة جازان، للاطلاع على احتياجاتها والاطمئنان على سير العمل فيها، في إطار زيارته الحالية لتفقد قطاعات الوزارة بالمنطقة".