فيديو تقبيل وزير سعودي لرأس شاب في مسجد يثير تفاعلا

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لوزير الشؤون الإسلامية السعودي، عبداللطيف آل الشيخ وردة فعله مع شاب يعمل في صيانة المساجد.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول قيام الشاب بمحاولة تقبيل رأس الوزير عبداللطيف الذي قام بتقبيل رأس الشاب قبل ذلك مخاطبا الحضور: "هذا رمزكم".

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية قد نشرت صورا على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، للوزير عبداللطيف آل الشيخ، خلال جولة تفقدية لإدارة المساجد في منطقة جازان.

وقالت الوزارة في تعليق على الصور: "قام معالي وزير الشؤون الإسلامية د.عبداللطيف آل الشيخ اليوم بجولة تفقدية لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمدينة جازان، للاطلاع على احتياجاتها والاطمئنان على سير العمل فيها، في إطار زيارته الحالية لتفقد قطاعات الوزارة بالمنطقة".

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