نشر السبت ، 04 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—فكّكت السلطات التركية عبوة ناسفة يدوية الصنع جنوب شرقي البلاد، السبت، وُضِعت أسفل سيارة شرطي مُكلَّف بتأمين حشد كان فيه الرئيس رجب طيب أردوغان بولاية سيرت، حسبما أفادت قناة "TRT" التركية الرسمية.

وقالت "TRT" إن الشرطة التركية "أحبطت عملية إرهابية محتملة في منطقة نصيبين بولاية ماردين (...)بعد إدراكها وجود عبوة ناسفة يدوية الصنع".

وأضافت القناة أن الشرطي نفسه مُكلَّف بتأمين حشد في مدينة سيرت، التي ذهب إليها أردوغان لافتتاح سلسلة من المشاريع.

وأبطلت قوة من خبراء المتفجّرات مفعول القنبلة، فيما بدأت الشرطة التركية عمليات تحري بشأن من زرع العبوة الناسفة.