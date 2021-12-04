"خبر عاجل غير مهم للغاية".. مذيع العربية يثير تفاعلا بتعليق على استقالة جورج قرداحي

الشرق الأوسط
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"خبر عاجل غير مهم للغاية".. مذيع العربية يثير تفاعلا بتعليق على استقالة جورج قرداحي
Credit: ANWAR AMRO/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف مذيع قناة "العربية"، محمد الطميحي، استقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، بأنها "خبر عاجل غير مهم للغاية".

وقال الطميحي لدى إذاعته نشرة الأخبار: "في خبر عاجل غير مهم للغاية وزير الإعلام اللبناني يقدم استقالته من الحكومة".

في وقت سابق الجمعة، أعلن وزير الإعلام اللبناني استقالته، بعد شهر من أزمة دبلوماسية بين بلاده ودول خليجية، على أثر تصريحات له بشأن الوضع في اليمن. وهو ما أدى إلى سحب كل من السعودية والإمارات والبحرين والكويت سفراءها من لبنان وطرد بعض تلك الدول سفراء لبنان لديها.

وأثار تعليق مذيع العربية على خبر استقالة قرداحي جدلا على نطاق واسع. وجاءت التفاعلات على النحو التالي:

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