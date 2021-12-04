نشر الجمعة ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف مذيع قناة "العربية"، محمد الطميحي، استقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، بأنها "خبر عاجل غير مهم للغاية".

وقال الطميحي لدى إذاعته نشرة الأخبار: "في خبر عاجل غير مهم للغاية وزير الإعلام اللبناني يقدم استقالته من الحكومة".

في وقت سابق الجمعة، أعلن وزير الإعلام اللبناني استقالته، بعد شهر من أزمة دبلوماسية بين بلاده ودول خليجية، على أثر تصريحات له بشأن الوضع في اليمن. وهو ما أدى إلى سحب كل من السعودية والإمارات والبحرين والكويت سفراءها من لبنان وطرد بعض تلك الدول سفراء لبنان لديها.

وأثار تعليق مذيع العربية على خبر استقالة قرداحي جدلا على نطاق واسع. وجاءت التفاعلات على النحو التالي:

اول الردود السعودية على استقالة قرداحي جاء عبر قناة العربية: "في خبر عاجل غير مهم للغاية" (؟) #جورج_قرداحي https://t.co/vDc3srxCtA

في خبر عاجل غير مهم للغاية، وزير الاعلام اللبناني #جورج_قرداحي يستقيل من الحكومة. افضل من وصف استقالة القرداحي اليوم هو الزميل الاعلامي في قناة العربية الاستاذ محمد الطميحي @MohammedTomaihi https://t.co/rwGfqmgkKa

#خبر_عاجل_غير_مهم باقي ٣٣٠ يوم لانتهاء عهد ميشال عون

⭕️حركة المذيع السعودي مرعبة والله فعلها من قلبه ومن إحساسه الوطني والنص من عنده غير مكتوب حياك يا بطل ▪️في خبر عاجل غير مهم للغاية قرداحي يقدم إستقالته https://t.co/St2qJtsPt0