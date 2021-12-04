مجلس الأمن الدولي يرفع قيود السفر عن أرملة معمر القذافي وابنيه

نشر السبت ، 04 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رفع مجلس الأمن الدولي قيود السفر المفروض على أفراد في عائلة الزعيم الليبي معمر القذافي، بينهم أرملته صفية فركاش، لـ"أسباب إنسانية".

وقال بيان للمجلس، الجمعة، إنه تقرر منح موافقة استئنائية للسفر لأسباب إنسانية، اعتبارًا من 1 ديسمبر/ كانون الأول 2021 حتى 31 مايو/ أيار 2022، للأفراد الثلاثة التالية أسماءهم:

صفية فركاش البرعصي

عائشة معمر القذافي

محمد معمر القذافي

وبموجب القرار، قد يقوم هؤلاء الأفراد الثلاثة بسفر غير محدود لأغراض إنسانية خلال الإطار الزمني المحدد.

وينبغي على من يشملهم القرار تقديم معلومات حول وجهاتهم قبل السفر وفي غضون شهر واحد بعد السفر.

ويمكن أن تنظر اللجنة المعنية بقرار مجلس الأمن بشأن ليبيا تمديد أو تجديد الإعفاء، إذا اقتضت الظروف ذلك.

ويتعين على أي دولة تسمح لأي من الأفراد الثلاثة بالسفر إلى أراضيها أو عبرها إخطار اللجنة في غضون 48 ساعة بعد الوصول أو المرور داخل أراضيها.

وصدرت أوامر مجلس الأمن بحظر السفر على عائلة القذافي في فبراير/ شباط 2011، تزامنا مع اندلاع الانتفاضة ضد الزعيم الليبي.