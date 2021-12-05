نشر الأحد ، 05 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حذر الأزهر الشريف في مصر، الأحد، من المواد الإعلامية التي تهدف لـ"تطبيع" المثلية الجنسية، وذلك بعد أيام من هجوم شرس تعرض له المحلل في قنوات "Bein Sports" واللاعب المصري السابق، محمد أبوتريكة، بسبب دعوة مماثلة.

وكتب الأزهر عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر تحذيرا من "المواد الإعلاميَّة التي تستهدف تطبيع الشذوذ الجنسي"، حسب تعبيره.

وأكد الأزهر على أن "الشذوذ الجنسي فاحشةٌ مُنكرَة، وانحلالٌ أخلاقي بغيض، ومخالفةٌ لتعاليم الأديان، وانتكاسٌ للفِطرة الإنسانية السَّوية، وإمعَانٌ في الماديِّةِ وتقديسِ الأهواء"، حسب قوله.

مركز «#الأزهر العالمي للفتوى» يحذِّر من المواد الإعلاميَّة التي تستهدف تطبيع الشذوذ الجنسي، ويؤكد: الشذوذ الجنسي فاحشةٌ مُنكرَة، وانحلالٌ أخلاقي بغيض، ومخالفةٌ لتعاليم الأديان، وانتكاسٌ للفِطرة الإنسانية السَّوية، وإمعَانٌ في الماديِّةِ وتقديسِ الأهواء. https://t.co/6Hwix7gXhF

وكان قد أثار أبوتريكة انقساما واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب دعوته مجموعة القنوات القطرية لعدم بث لقطات الدعم والتضامن مع المثليين في جولتي "Rainbowlaces" في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تصريحات أبوتريكة عرضته لانتقادات واتهامات بالترويج لمعاداة المثليين في حين دافع عنه آخرون وهتفت الجماهير المصرية والفلسطينية باسمه دعما له في مباريات كأس العرب المقامة في قطر.