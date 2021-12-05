بعد أبوتريكة.. الأزهر يوجه تحذيرا من "المواد الإعلامية" الداعمة للمثليين

الشرق الأوسط
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بعد أبوتريكة.. الأزهر يوجه تحذيرا من "المواد الإعلامية" الداعمة للمثليين
Credit: Max Whittaker / Stringer

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حذر الأزهر الشريف في مصر، الأحد، من المواد الإعلامية التي تهدف لـ"تطبيع" المثلية الجنسية، وذلك بعد أيام من هجوم شرس تعرض له المحلل في قنوات "Bein Sports" واللاعب المصري السابق، محمد أبوتريكة، بسبب دعوة مماثلة.

وكتب الأزهر عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر تحذيرا من "المواد الإعلاميَّة التي تستهدف تطبيع الشذوذ الجنسي"، حسب تعبيره.

وأكد الأزهر على أن "الشذوذ الجنسي فاحشةٌ مُنكرَة، وانحلالٌ أخلاقي بغيض، ومخالفةٌ لتعاليم الأديان، وانتكاسٌ للفِطرة الإنسانية السَّوية، وإمعَانٌ في الماديِّةِ وتقديسِ الأهواء"، حسب قوله.

وكان قد أثار أبوتريكة انقساما واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب دعوته مجموعة القنوات القطرية لعدم بث لقطات الدعم والتضامن مع المثليين في جولتي "Rainbowlaces" في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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تصريحات أبوتريكة عرضته لانتقادات واتهامات بالترويج لمعاداة المثليين في حين دافع عنه آخرون وهتفت الجماهير المصرية والفلسطينية باسمه دعما له في مباريات كأس العرب المقامة في قطر.

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