نشر الأحد ، 05 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يجري مسؤولون إماراتيون وسوريون زيارات في توقيت متقارب إلى إيران، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، الأحد.

وحسب الوكالة، سيزور مستشار الأمن الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ طحنون بن زايد ال نهيان، إيران غدًا الاثنين لإجراء محادثات حول تعزيز العلاقات الثنائية بین البلدین بدعوة من أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأدميرال علي شمخاني.

وسيلتقي الشيخ طحنون بن زايد نظيره الإيراني وعددًا آخر من كبار المسؤولين في البلاد، من أجل "تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية، والتشاور بشأن آخر المستجدات في المنطقة".

في حين نقلت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، قوله إن وفدًا سوريًا، برئاسة وزير الخارجية فيصل المقداد، سيجري زيارة مساء الأحد، تلبية لدعوة طهران.

وتستمر زيارة المقداد لمدة يومين، وفقا للوكالة.