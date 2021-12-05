نشر الأحد ، 05 ديسمبر / كانون الأول 2021

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أدانت محكمة الصلح في عمّان، الأحد، خمسة أشخاص وحكمت عليهم بالسجن ثلاث سنوات، على خلفية وفاة عشرة مرضى كانوا يعالجون من فيروس كورونا في مستشفى في وقت سابق من هذا العام، بسبب انقطاع إمدادات الأكسجين، حسبما أفادت وكالة أنباء بترا الرسمية.

حكمت المحكمة على أربعة مدراء سابقين وفني أكسجين بمستشفى السلط الحكومي، على بعد حوالي 20 كيلومترًا (13 ميلاً) شمال غرب العاصمة، بالسجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 3575 دينارًا (5 آلاف دولار) عن كل رجل في الحادث.

في مارس/ أذار الماضي، أفادت أنباء بانقطاع الأكسجين عن مرضى فيروس كورونا، الأمر الذي أثار حفيظة العامة في الأردن، وأدى إلى استقالة وزير الصحة نذير عبيدات.

وبعد المأساة، زار العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني المستشفى الحكومي، حيث احتشد مئات الأشخاص خارجها للتعبير عن غضبهم.

في البداية، وجهت النيابة العامة الاتهام إلى 13 متهمًا في القضية، لكن هيئة قضائية في محكمة صلح عمان وجدت خمسة فقط مسؤولين وبرأت 8 متهمين آخرين عن تلك الواقعة.

وقد يتمكن الرجال الخمسة من الطعن في الأحكام الصادرة ضدهم أمام محكمة الاستئناف ومحكمة النقض.