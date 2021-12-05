نشر الأحد ، 05 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأحد، رسالة خطية إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لدعوته إلى حضور اجتماع الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج، المزمع عقدها في المملكة العربية السعودية الشهر الجاري، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

وأضافت الوكالة أن الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، سلّم الرسالة خلال استقبال أمير قطر له، في مكتبه بالديوان الأميري.

سمو أمير البلاد المفدى يتسلم رسالة خطية من أخيه خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، تتضمن دعوة سموه لحضور اجتماع الدورة الـ42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المزمع عقدها في المملكة العربية السعودية في ديسمبر. #قنا https://t.co/Y0JEHkJ3Vl https://t.co/FmLHubWqE3

وفي بداية المقابلة، نقل الأمير فيصل بن فرحان تحيات العاهل السعودي، إلى أمير قطر، و"تمنياته له بدوام التوفيق والسداد وللشعب القطري بالمزيد من التقدم والازدهار".



ومن جانبه، حمّل أمير قطر، الأمير فيصل بن فرحان، تحياته للعاهل السعودي و"تمنياته له بموفور الصحة والعافية وللشعب السعودي الشقيق بدوام التطور والنماء"، بحسب وكالة الأنباء القطرية.



وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الملك سلمان بن عبدالعزيز بعث رسالة خطية إلى أمير قطر "تتصل بالعلاقات الأخوية الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها".

