دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، خلال حضوره احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة، عن "أصعب لحظة" بالنسبة له.

ورد السيسي على سؤال طرحه أحد أبطال مصر من أصحاب الهمم في ألعاب القوى عن أصعب لحظة عاشها، وحينها وصف الرئيس المصري السؤال بأنه "صعب أوي".



وقال: "أصعب لحظة هي الفترة اللى حسيت فيها إن بلدنا ممكن تروح"، وأضاف: "أحيانا يكون فهمك مشكلة يعذبك لو أنت بتفهم أوي وبتعرف أوى ممكن تتعذب أوي لأنك هتشوف حاجات محدش هيشوفها غيرك وهتفهم حاجات محدش هيعرفها غيرك".



وتابع، متحدثا عن "أصعب لحظة": "طب ليه خفت، خفت على ناسي وأهلى وكل الناس اللى موجودة في مصر عددنا كبير وظروفنا صعبة فلو البلد راحت الناس دي هتروح فين؟"



وعن "أسعد لحظة" بالنسبة له، قال الرئيس المصري: "لسه مجاتش وهي الحلم اللى أنا بحلمه لبلدي".



وسأل الفنان المصري أشرف عبد الباقي الذي كان يدير الحوار بين الرئيس المصري والشباب من أصحاب الهمم عن أصعب لحظة في حياته، فرد أنها كانت مباراة مصر ضد الكونغو والتى تأهلت مصر لكأس العالم 2018 بهدف محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي.



وأعرب الشاب عن رغبته في مقابلة محمد صلاح، وقال السيسي: "نجيبه"، ووصف صلاح بأنه "بطل ودايمًا مع مصر".



وكذلك دار حوار بين السيسي وأحد أصحاب الهمم أعرب عن حلمه بتقديم برنامج تلفزيوني لعرض مشاكل ذوى الهمم، وطلب أن تكون أول مداخلة في برنامجه مع الرئيس المصري.



ورد السيسي:" إحنا ممكن نعمل المداخلة دلوقتي اتفضل"، وتابع" "أنا شايف إننا كسبنا إعلامي رائع، وفرصة إننا نقدمه لكل مصر والدنيا كلها".



وأبدي الرئيس المصري تأثره من قصيدة ألقاها الشاب خلال الاحتفالية.