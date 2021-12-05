نشر الأحد ، 05 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله، الأحد، إن زيارة مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد، إلى إيران تأتي ضمن جولات إلى عواصم إقليمية "تؤسس لمرحلة سياسية جديدة في تاريخ المنطقة".

وكتب عبدالله، في حسابه عبر تويتر، الأحد: "إيران منهكة من الداخل وتعيش أوقاتًا صعبة ونصف شعبها في فقر، وهي بحاجة للإمارات أكثر من حاجة الإمارات لإيران".

وعن زيارة الشيخ طحنون بن زايد، يوم غدٍ الاثنين، قال عبدالله إن "البلدوزر الإماراتي سيصل طهران كما وصل أنقرة دمشق الدوحة بغداد تل أبيب وعواصم عدة وبيده أوراق تفاوضية قوية لخدمة مصالحه الوطنية ولكي يؤسس لمرحلة سياسية جديدة في تاريخ المنطقة".

إيران منهكة من الداخل وتعيش أوقات صعبة ونصف شعبها في فقر وهي بحاجة للإمارات اكثر من حاجة الإمارات لإيران. البلدوزر الإماراتي سيصل طهران كما وصل انقرة دمشق الدوحة بغداد تل ابيب وعواصم عدة وبيده أوراق تفاوضية قوية لخدمة مصالحه الوطنية ولكي يؤسس لمرحلة سياسية جديدة في تاريخ المنطقة

ومضى الأكاديمي الإماراتي، قائلا "إن تم التوصل لاتفاق أو نصف اتفاق نووي في فيينا، فإن ذلك لن يغير شيئا من كون إيران محتلة لجزر الإمارات وتهدد أمن الخليج العربي واستقرار المنطقة وأصبحت وجع رأس للقريب والبعيد، بسبب مشروعها المذهبي وبرنامجها النووي والصاروخي والدروني. رغم ذلك هذا وقت الحوار الشجاع والمباشر مع طهران".