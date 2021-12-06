نشر الاثنين ، 06 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن بلاده ستعمل على تطوير علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا أنه سيزور أبوظبي قريبا، وذلك في مؤتمر صحفي عقده الإثنين قبل التوجه إلى قطر.

وقال أردوغان في تصريحات نقلتها قناة TRT الرسمية التركية: "سنعمل على تقوية العلاقات مع الدول الخليجية لما في ذلك من مصلحة لكل الأطراف، وسيكون للمحادثات الدبلوماسية انعكاسات على تركيا والرفاه الاقتصادي في البلاد"، حسب قوله.

وتابع الرئيس التركي قائلا: "إلى جانب قطر نعمل على تطوير علاقاتنا مع دول الخليج الأخرى كافة"، على حد قوله.

وأكد أردوغان قبل توجهه إلى قطر أنه سيزور العاصمة الإماراتية، أبوظبي، في الأيام القليلة المقبلة، وفقا للقناة التركية.

وأضاف الرئيس التركي قائلا: "نؤيد استمرار روابطنا وتضامننا مع جميع دول الخليج من خلال تقوية العلاقات المستقبلية"، حسب تعبيره.

وكان قد قال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أن تزامن زيارتي أردوغان وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى قطر "تصادف في الجدول الزمني"، حسب قوله.