نشر الاثنين ، 06 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نصحت الخارجية الإيرانية دول مجلس التعاون الخليجي بالتصرف بـ"عقلانية ونضج" تزامنا مع "تصحيح المسار السياسي" وذلك في تعليقها على جولة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان إلى عدد من دول الخليج والتي سيستهلها الإثنين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي له: "إننا ننصح الجيران بالتصرف بعقلانية ونضج في تصريحاتهم وكلامهم بقدر ما ينبغي ان يركزوا على تصحيح سياساتهم الخاطئة"، وفقا لوكالة أنباء فارس.

وأضاف حطيب زادة قائلا: "حسنا لو تمكنت دول منطقة الخليج الفارسي الثماني، وهي عمان وقطر والامارات والعراق والبحرين والكويت وايران والسعودية، من التعاون سريعا في اطار آلية اقليمية"، وفقا لفارس.

وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قائلا: "إن عودة السعودية والبحرين لهذه الترتيبات الاقليمية على وجه السرعة هو افضل لهما ولسائر دول المنطقة"، حسب قوله.

ويبدأ ولي العهد السعودي جولة خليجية الإثنين، يستهلها بزيارة إلى سلطنة عُمان، ومن المنتظر أن يُجري زيارة مرتقبة إلى قطر، لأول مرة منذ الأزمة الخليجية عام 2017.