دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، وذلك في مقر إكسبو 2020 دبي.

وتسلّم الشيخ محمد بن راشد خلال اللقاء رسالة خطية موجهة إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز حول "مجمل العلاقات الثنائية وسبل تطويرها خلال المرحلة المقبلة في ضوء الروابط التاريخية الوثيقة والأهداف الطموحة المأمولة للشعبين الشقيقين"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.



وحملت الرسالة "تحيات العاهل السعودي إلى رئيس الإمارات وتمنياته لسموه بموفور الصحة والعافية ولدولة الإمارات بدوام الرفعة والتقدم"، بحسب الوكالة.



وتابعت: "نقل الشيخ محمد بن راشد تحيات رئيس الإمارات إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، وخالص أمنياته لهما بموفور الصحة والعافية وإلى الشعب السعودي الشقيق بدوام عزه وبمزيد من التقدم والازدهار".

