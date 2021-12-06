دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد نائب رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أن موقف بلاده من مشاركة الحكومة السورية بالدورة المقبلة لجامعة الدول العربية في الجزائر، لم يتغير، مؤكدا أن الأسباب التي عُلقت عضوية دمشق بسببها لا تزال قائمة، وذلك خلال تصريحات أدلى بها أثناء مؤتمر صحفي عقده مع نظيره التركي قبيل زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى الدوحة.

وقال وزير الخارجية القطري إن موقف بلاده واضح من مشاركة الحكومة السورية بحال تمت دعوتها للمشاركة في القمة المقبل، معللا: "هناك أسباب لمخاوفنا التي أعربنا عنها"، مشيرا إلى أن الأسباب التي عُلقت عضوية سوريا في الجامعة العربية على أساسها لا تزال قائمة.

وأضاف الشيخ محمد بن عبدالرحمن قائلا: "لم نر أي تقدم أو تطور في سلوكيات هذا النظام وتعاطيه مع هذه الأسباب"، وأكد أن تطبيع العلاقات مع دمشق من دون اتخاذ خطوات جدية بهدف إيجاد حل سياسي لإنقاذ ومساعدة الشعب السوري وإعادة اللاجئين إلى بلادهم.

وأردف عن النقطة نفسها قائلا: "إذا لم يحدث ذلك فلا منطق من تطبيع العلاقات مع هذا النظام ولا أعتقد أننا في موقف يسمح لنا بأن نسمح للنظام السوري بأن يحضر القمة العربية وهذا كان موقفنا ونحافظ عليه ونأمل أن تدرك الدول العربية أن هذه الأسباب لا تزال موجودة"، حسب تعبيره.

وكانت قد أعادت عدد من الدول العربية علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع الحكومة السورية، وكان آخرها الإمارات والأردن.