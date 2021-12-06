دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علق وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الاثنين، على تزامن زيارتي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للدوحة بقوله إنه " تصادف في الجدول الزمني".

وأضاف وزير الخارجية القطري في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو أن "العلاقة بين تركيا وقطر شراكة إستراتيجية واستثنائية وتشهد تطورا في كافة المجالات"، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.



وتابع: "من المنتظر توقيع 12 اتفاقية بين تركيا وقطر خلال اجتماع الدورة السابعة للجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين البلدين"، وذكر: "الاقتصاد التركي مبنى على أساس متين ولدينا استثمارات ضخمة في تركيا".



يذكر أن أردوغان قال في مؤتمر صحفي بمدينة إسطنبول قبيل مغادرته إلى قطر: "نعمل على تطوير علاقاتنا مع قطر وكافة دول الخليج"، وأضاف أن العلاقات الثنائية بين بلاده وقطر ستتواصل بزخم أكبر في المرحلة القادمة، وقال: "إلى جانب قطر نعمل على تطوير علاقاتنا مع كافة دول الخليج الأخرى".



ورحب الرئيس التركي بـ"الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إعادة فتح أبواب الحوار في منطقة الخليج وإزالة سوء الفهم"، وأضاف: "نؤيد استمرار روابطنا وتضامننا مع جميع دول الخليج من خلال تقوية العلاقات المستقبلية"، بحسب "الأناضول".



ولفت إلى أنه يعتزم زيارة قيادة القوات التركية القطرية المشتركة، مؤكدًا أن تركيا وقطر "حافظتا على مواقفهما القوية أمام التحديات الإقليمية التي واجهتهما في السنوات الأخيرة".