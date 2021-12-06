دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد الأمير سطام بن خالد آل سعود على تغريدة للإعلامي بقناة الجزيرة القطرية، جمال ريان تناول فيها العلاقة بين إيران وإسرائيل حول ملف القضية الفلسطينية.

ايران احتلت وشردت وقتلت مئات الآلاف في سوريا والعراق واليمن واستخدمت القضية الفلسطيينة للمتاجرة فيها ومشكلتها مع اسرائيل هي مصالح ونفوذ ودعمها لأحد هناك لتستخدمهم كضغط في الملف النووي ولا تنسى أن جزء ليس بقليل منهم يقول إن المسجد الأقصى لا يوجد في الأرض وإنما في السماء https://t.co/4nDcUv3f6r

جمال ريان قال في تغريدته المنشور في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول الجاري: "إيران لم تحتل فلسطين، إيران لم تغير اسم فلسطين، إيران لم تقتل اطفال فلسطين، إيران لم تشرد شعب فلسطين، إيران لم تدمر البشر الشجر والحجر في فلسطين..

وتابع ريان في التغريدة قاتها: "الكيان الصهيوني من فعل، وهو من يهدد بضرب إيران، لان إيران آخر من يهدد وجود إسرائيل بعد التطبيع العربي معه فلسطين.. إيران الخليج مصر".

من جهته رد الأمير سطام قائلا: "إيران احتلت وشردت وقتلت مئات الآلاف في سوريا والعراق واليمن واستخدمت القضية الفلسطينية للمتاجرة فيها ومشكلتها مع اسرائيل هي مصالح ونفوذ ودعمها لأحد هناك لتستخدمهم كضغط في الملف النووي ولا تنسى أن جزء ليس بقليل منهم يقول إن المسجد الأقصى لا يوجد في الأرض وإنما في السماء".